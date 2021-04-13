У Путіна підтвердили, що він говорив з Байденом про Україну, і готують зустріч

В пресслужбі Кремля повідомили, що президент РФ Володимир Путин під час розмови з президентом США Джозефом Байденом виклав своє бачення вирішення конфлікту на Донбасі, наполягаючи, що йдеться про "політичне врегулювання внутрішньоукраїнської кризи".

Джерело: повідомлення на сайті Кремля

Дослівно: "При обміні думками з внутрішньоукраїнської кризи Володимир Путін виклав підходи, що базуються на мінському "Комплексі заходів" до політичного врегулювання".

Деталі: Також повідомляється, що сторони обговорили актуальні аспекти міжнародного порядку денного. Обидві сторони висловили готовність до продовження діалогу.

В пресслужбі Кремля підтвердили, що Байден запропонував провести двосторонню зустріч для обговорення таких гострих проблемам, "як забезпечення стратегічної стабільності і контроль над озброєннями, іранська ядерна програма, ситуація в Афганістані, глобальна зміна клімату".

Як повідомляє сайт Кремля, домовлено "дати вказівки відповідним відомствам опрацювати порушені в ході телефонної розмови питання".

Що цьому передувало: Раніше у вівторок Білий дім повідомив, що президент Джозеф Байден зателефонував Путіну. У телефонній розмові він закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.