У Путина подтвердили, что он говорил с Байденом об Украине, и готовят встречу

В Пресс-служба Кремля сообщили, что президент РФ Владимира Путина во время разговора с президентом США Джозефом Байденом изложил свое видение решения конфликта на Донбассе, настаивая, что речь идет о "политическом урегулировании внутриукраинской кризиса".

Источник: сообщения на сайте Кремля

Дословно: "При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию".

Детали: Также сообщается, что стороны обсудили актуальные аспекты международной повестки дня. Обе стороны выразили готовность к продолжению диалога.

В пресс-службе Кремля подтвердили, что Байден предложил провести двустороннюю встречу для обсуждения таких острых проблемам, "как обеспечение стратегической стабильности и контроля над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".

Как сообщает сайт Кремля, стороны договорились "дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы".

Что этому предшествовало: Ранее во вторник Белый дом сообщил, что президент Джозеф Байден позвонил Путину. В телефонном разговоре он призвал Путина снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.