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Визначилися перші півфіналісти Ліги Чемпіонів

Середа, 14 квітня 2021, 00:04

Французький ПСЖ та лондонський "Челсі" вийшли до півфіналу Ліги Чемпіонів. 

Джерело: трансляція поєдинків 13 квітня

Деталі: У матчі-відповіді 1/4 фіналу ПСЖ у себе вдома програв "Баварії" 0:1, але за рахунок більшої кількості забитих м`ячів на чужому полі далі проходить команда з Парижа. Перший поєдинок у Мюнхені завершився перемогою французької команди з рахунком 3:2.

Нині ж у першому таймі "Баварія" більше атакувала, але саме ПСЖ мав забивати. Три 100% моменти пробити Мануеля Нойєра мав Неймар. Бразилець по одному разу перевірив на міцність спочатку поперечку, а потім і штангу воріт. Ще один удар Неймара з метрів 12 відбив Нойєр.

"Баварія" свій шанс використала під завершення стартового тайму. Удар Давида Алаби Кейлор Навас відбив, а ось на добивання ударом головою Ерік Чупо-Мотінг вивів свою команду вперед - 1:0.

Другий тайм "Баварія" проводила вже більш обережно, як в атаці, так і в обороні. Втім знову свій момент втратив Неймар, який з метра не зумів переправити м`яч у порожні ворота.

На 78-й хвилині ПСЖ навіть забив, але гол Кіліана Мбаппе був скасований через офсайд. В останні хвилини матчу "Баварія" ще кілька разів спробувала забити вирішальний для себе м`яч. Небезпечні удари були в Лероя Сане та Томаса Мюллера, але обидва повз ціль.

Ще одним півфіналістом Ліги Чемпіонів став англійський "Челсі". Після перемоги на виїзді з рахунком 2:0 над португальським "Порту" "сині" у Лондоні програли 0:1.

Перші 45 хвилин обидві команди провели без ударів у площину воріт. Напівмоменти були як у "Челсі", так і в "Порту". У завершальні 45 хвилин "Челсі" зіграв по результату, але пропустив вже у доданий арбітром час. На 94 хвилині перемогу в матчі "Порту" приніс влучний удар Мегді Таремі, але на більше в цій грі у "Порту" не вистачило часу.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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