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Определились первые полуфиналисты Лиги Чемпионов

Среда, 14 апреля 2021, 00:04

Французский ПСЖ и лондонский "Челси" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов.

Источник: трансляция поединков 13 апреля

Детали: В матче 1/4 финала ПСЖ у себя дома проиграл "Баварии" 0:1, но за счет большего количества забитых мячей на чужом поле дальше проходит команда из Парижа. Первый поединок в Мюнхене завершился победой французской команды со счетом 3:2.

Сейчас же в первом тайме "Бавария" больше атаковала, но именно ПСЖ должен был забивать. Три 100% момента пробить Мануэля Нойера было у Неймара. Бразилец по одному разу проверил на прочность сначала перекладину, а затем и штангу ворот. Еще один удар Неймара с метров 12-ти отразил Нойер.

"Бавария" свой шанс использовала под завершение стартового тайма. Удар Давида Алабамы Навас отразил, а вот на добивании ударом головой Эрик Чупо-Мотинг вывел свою команду вперед - 1:0.

Второй тайм "Бавария" проводила уже более осторожно, как в атаке, так и в обороне. Впрочем опять свой момент упустил Неймар, который с метра не сумел переправить мяч в пустые ворота.

На 78-й минуте ПСЖ даже забил, но гол Килиана Мбаппе был отменен из-за офсайда. В последние минуты матча "Бавария" еще несколько раз попыталась забить решающий для себя мяч. Опасные удары были у Лероя Сане и Томаса Мюллера, но оба мимо цели.

Еще одним полуфиналистом Лиги Чемпионов стал английский "Челси". После победы на выезде со счетом 2:0 над португальским "Порту" "синие" в Лондоне проиграли 0:1.

Первые 45-ть минут обе команды провели без ударов в створ ворот. Полумоменты были как у "Челси", так и у "Порту". В заключительные 45-ть минут "Челси" сыграл по результату, но пропустил уже в добавленное арбитром время. На 94-й минуте победу в матче "Порту" принес точный удар Мегди Тареми, но на большее в этой игре "Порту" не хватило времени.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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