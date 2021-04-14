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Через виверження вулкану на карибському острові закінчується питна вода

Середа, 14 квітня 2021, 01:44

На карибському острові Сент-Вінсент, де сталося виверження вулкану, закінчується питна вода.

Джерело: Прем'єр-міністр Ральф Гонсалвес, цитує The Guardian

Деталі: Проблеми з питною водою виникли, оскільки викиди попелу забруднюють залишки водних запасів.

Влада повідомила, що для відновлення острова знадобляться сотні мільйонів доларів.

Світовий банк виділив уряду Сент-Вінсента 20 млн доларів у рамках програми безвідсоткового фінансування допомоги при виникненні катастроф.

Урядовці повідомляють, що через виверження вулкану з півночі острова евакуювали від 16 до 20 тисяч людей, понад 3 тисячі з яких перебуває у понад 80 урядових притулках.

Проте є люди, які, незважаючи на небезпеку, відмовляються залишати поселення біля вулкану і не реагують на заклики евакуюватися.

Передісторія:

  • Карибський острів Сент-Вінсент вкрився попелом після виверження вулкану, з місця події евакуювали близько 16 тисяч людей.

Теми: світкатастрофи


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