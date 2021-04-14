Из-за извержения вулкана на карибском острове заканчивается питьевая вода
На карибском острове Сент-Винсент, где произошло извержение вулкана, заканчивается питьевая вода.
Источник: Премьер-министр Ральф Гонсалвес, цитирует The Guardian
Детали: Проблемы с питьевой водой возникли, поскольку выбросы пепла загрязняют остатки водных запасов.
Власти сообщили, что для восстановления острова понадобятся сотни миллионов долларов.
Всемирный банк выделил правительству Сент-Винсента 20 млн долларов в рамках программы беспроцентного финансирования помощи при возникновении катастроф.
Чиновники сообщают, что из-за извержения вулкана с севера острова эвакуировали от 16 до 20 тысяч человек, более 3 тысяч из которых находится в более 80 правительственных приютах.
Однако есть люди, которые, несмотря на опасность, отказываются покидать поселение возле вулкана и не реагируют на призывы эвакуироваться.
Предыстория:
- Карибский остров Сент-Винсент покрылся пеплом после извержения вулкана, с места происшествия эвакуировали около 16 000 человек.