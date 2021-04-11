Через виверження вулкану на Карибах евакуювали 16 тисяч людей

Карибський острів Сент-Вінсент вкрився попелом після виверження вулкану, з місця події евакуювали близько 16 тисяч людей.

Джерело: ВВС

Попіл покрив будівлі та дороги по всьому острову, в тому числі в його столиці Кінгстауні.

Вулкан Ла-Суфрієр вивергнуся у п’ятницю, проте в суботу продовжив випускати хмари попелу на тисячі метрів у повітря.

Вулкан не діяв десятки років, але почав активізуватися в грудні.

Тисячі людей були вимушені покинути свої будинки, а водопостачання на більшій частині острова припинено.

Близько 3 000 людей провели вечір п'ятниці в аварійних притулках, заявив прем'єр-міністр Ральф Гонсалвес, а близько 16 000 були евакуйовані з покритих попелом або небезпечних районів.

Гонсалвес сказав, що невідомо, скільки вивержень ще може статися.

Вчені попереджають, що виверження можуть тривати тижнями.

Нагадаємо: За повідомленням метеорологічного відомства Ісландії, неподалік столиці Рейк'явік 219 березня сталося виверження вулкану.