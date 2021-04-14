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NASA вдруге відкладає перший політ вертольота на Марсі

Середа, 14 квітня 2021, 02:25
NASA вдруге відкладає перший політ вертольота на Марсі

Космічне агентство NASA вдруге перенесло перший політ на Марсі безпілотника Ingenuity з марсоходу Perseverance, запланований на 14 квітня.

Джерело: NASA у Twitter

Дослівно: "Наступного тижня ми призначимо нову дату польоту".

Деталі: Перший політ дрона на Марсі переносять через необхідність оновлення програмного забезпечення.

Незважаючи на те, що розробка програмного забезпечення є простою, проте перевірка та встановлення займуть певний час.

В агентстві наголошують, що всі технічні характеристики вертольота-безпілотника є належними.

Передісторія:

  • NASA вирішило перенести перший експериментальний політ вертольота-безпілотника Ingenuity на Марсі.

Нагадаємо:

  • Висота першого польоту вертольота-дрона Ingenuity, що має тривати близько 30 секунд, становитиме 3 метри. Надалі вертоліт планують піднімати до 5 метрів.
  • Апарат Ingenuity 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.
  • Perseverance – вже п'ятий американський марсохід, який NASA відправило для вивчення Червоної планети. Це найбільший в світі планетохід, вага якого сягає 1025 кг, довжина становить 3 метри і ширина – 2,7 метра. Він оснащений великою кількістю дослідницького устаткування.

Українська правда

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Теми: космос
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