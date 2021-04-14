NASA вдруге відкладає перший політ вертольота на Марсі

Космічне агентство NASA вдруге перенесло перший політ на Марсі безпілотника Ingenuity з марсоходу Perseverance, запланований на 14 квітня.

Джерело: NASA у Twitter

Дослівно: "Наступного тижня ми призначимо нову дату польоту".

Деталі: Перший політ дрона на Марсі переносять через необхідність оновлення програмного забезпечення.

Незважаючи на те, що розробка програмного забезпечення є простою, проте перевірка та встановлення займуть певний час.

В агентстві наголошують, що всі технічні характеристики вертольота-безпілотника є належними.

Передісторія:

NASA вирішило перенести перший експериментальний політ вертольота-безпілотника Ingenuity на Марсі.

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