NASA во второй раз откладывает первый полет вертолета на Марсе

Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.

Источник: NASA в Twitter

Дословно: "На следующей неделе мы назначим новую дату полета".

Детали: Первый полет дрона на Марсе переносят из-за необходимости обновления программного обеспечения.

Несмотря на то, что разработка программного обеспечения является простой, но проверка и установка займут определенное время.

В агентстве отмечают, что все технические характеристики вертолета-беспилотника являются надлежащими.

Предыстория:

NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета-беспилотника Ingenuity на Марсе.

Напомним: