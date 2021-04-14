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NASA во второй раз откладывает первый полет вертолета на Марсе

Среда, 14 апреля 2021, 02:25
NASA во второй раз откладывает первый полет вертолета на Марсе

Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.

Источник: NASA в Twitter

Дословно: "На следующей неделе мы назначим новую дату полета".

Детали: Первый полет дрона на Марсе переносят из-за необходимости обновления программного обеспечения.

Несмотря на то, что разработка программного обеспечения является простой, но проверка и установка займут определенное время.

В агентстве отмечают, что все технические характеристики вертолета-беспилотника являются надлежащими.

Предыстория:

NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета-беспилотника Ingenuity на Марсе.

Напомним:

  • Высота первого полета вертолета-дрона Ingenuity составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.
  • Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
  • Perseverance - уже пятый американский марсоход, который NASA отправило для изучения Красной планеты.  Это крупнейший в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра.  Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования.

Украинская правда
Темы: космос
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