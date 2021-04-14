NASA во второй раз откладывает первый полет вертолета на Марсе
Среда, 14 апреля 2021, 02:25
Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.
Источник: NASA в Twitter
Дословно: "На следующей неделе мы назначим новую дату полета".
Детали: Первый полет дрона на Марсе переносят из-за необходимости обновления программного обеспечения.
Несмотря на то, что разработка программного обеспечения является простой, но проверка и установка займут определенное время.
В агентстве отмечают, что все технические характеристики вертолета-беспилотника являются надлежащими.
Предыстория:
NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета-беспилотника Ingenuity на Марсе.
Напомним:
- Высота первого полета вертолета-дрона Ingenuity составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.
- Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
- Perseverance - уже пятый американский марсоход, который NASA отправило для изучения Красной планеты. Это крупнейший в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра. Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования.
Украинская правда