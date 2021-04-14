МОН змусило видавництво переробити мапу України без Криму в підручниках історії

Видавництво "Грамота" переробило умовну позначку України без Криму у підручниках історії для 9-10 класів на вимогу Міністерства освіти і науки та Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти".

Джерело: Відповідь МОН на запит Суспільного

Дослівно: "Щодо невідповідного зображення мапи України у позначках інформуємо, що ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" вжито відповідних заходів реагування.

На вимогу Інституту видавництво "Грамота" переробило згадану умовну позначку й підготувало заміну електронних варіантів підручників для розміщення в електронній бібліотеці Інституту".

Так, у матеріалі підручників "Історія України" для 9 класу закладів загальної середньої освіти (автор Струкевич О. К.) та "Історія України" (рівень стандарту) для 10 класу закладів загальної середньої освіти (автор Струкевич О. К.) було виявлено мапу України без Криму.

МОН назвало помилку "прикрою".

Електронні варіанти підручників із новою умовною позначкою розміщено в електронній бібліотеці "Інституту модернізації змісту освіти" (9 клас і 10 клас).

Нагадаємо: Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов ексзаступника керівника адміністрації президента Януковича Андрія Портнова і зобов'язав Міністерство освіти переглянути підручник з історії щодо висвітлення подій Революції Гідності.