МОН заставило издательство переделать карту Украины без Крыма в учебниках истории

Издательство "Грамота" переделало условное обозначение Украины без Крыма в учебниках истории для 9-10 классов по требованию Министерства образования и науки и Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования".

Источник: Ответ МОН запрос Общественного

Дословно: "О несоответствующем изображении карты Украины в отметках информируем, что ГНУ "Институт модернизации содержания образования" приняты соответствующие меры реагирования.

По требованию Института издательство "Грамота" переработало упомянутою условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института".

Так, в материале учебников "История Украины" для 9 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) и "История Украины" (уровень стандарта) для 10 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) было обнаружено карту Украины без Крыма.

МОН назвало ошибку "досадной".

Электронные варианты учебников по новой условным обозначением размещено в электронной библиотеке "Института модернизации содержания образования" (9 класс и 10 класс).

Напомним: Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-заместителя руководителя администрации президента Януковича Андрея Портнова и обязал Министерство образования пересмотреть учебник по истории относительно освещения событий Революции Достоинства.