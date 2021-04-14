Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОН заставило издательство переделать карту Украины без Крыма в учебниках истории

Среда, 14 апреля 2021, 03:55

Издательство "Грамота" переделало условное обозначение Украины без Крыма в учебниках истории для 9-10 классов по требованию Министерства образования и науки и Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования".

Источник: Ответ МОН запрос Общественного

Дословно: "О несоответствующем изображении карты Украины в отметках информируем, что ГНУ "Институт модернизации содержания образования" приняты соответствующие меры реагирования.

По требованию Института издательство "Грамота" переработало упомянутою условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института".

Так, в материале учебников "История Украины" для 9 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) и "История Украины" (уровень стандарта) для 10 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) было обнаружено карту Украины без Крыма.

МОН назвало ошибку "досадной".

Электронные варианты учебников по новой условным обозначением размещено в электронной библиотеке "Института модернизации содержания образования" (9 класс и 10 класс).

Напомним: Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-заместителя руководителя администрации президента Януковича Андрея Портнова и обязал Министерство образования пересмотреть учебник по истории относительно освещения событий Революции Достоинства.

Темы: образование


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу

Молдова просила снять иммунитет с украинского дипломата из-за похищения Чауса – СМИ

Госдеп обнародовал подробности встречи Кулебы и Блинкена

Новости 13 апреля: ликвидация ОАСК, эскалация на Востоке

Обновлено от 17.36Макрон и Зеленский встретятся в Париже 16 апреля

Байден позвонил Путину и предложил встретиться

Все новости...
образование
Выпускников 11 класса освободили от ГИА, но ВНО все равно будет
Директор лицея, которая оскорбляла учеников за одежду и целлюлит, извинилась за буллинг
Кабмин разрешил лучшим иностранным университетам открывать филиалы в Украине
Последние новости
03:55
МОН заставило издательство переделать карту Украины без Крыма в учебниках истории
02:54
В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за тумана
02:25
NASA во второй раз откладывает первый полет вертолета на Марсе
01:44
Из-за извержения вулкана на карибском острове заканчивается питьевая вода
01:11
"Говорит с трудом": жена Навального рассказала о состоянии заключенного российского политика
00:36
Польша отрицает обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства
00:04
Определились первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
23:55
КГБ Беларуси сообщило о задержании критика Лукашенко: накануне он исчез в Москве
23:18
Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу
22:50
Молдова просила снять иммунитет с украинского дипломата из-за похищения Чауса – СМИ
Все новости...