За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей
За минулу добу у світі діагностували понад 735 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США, Україна займає 11 місце у світі, 4 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували більше 185 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 80 тисяч випадків, у США – понад 77 тисяч.
Окрім того, понад 59 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині, а у Франції – понад 39 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Іран.
Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.
Померли за добу 12 848 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 111 032 185 осіб. Наразі нараховується понад 24 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 2 971 864 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 12 квітня в Україні зафіксували 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 334 особи, померли 457 хворих, одужали 14 019 осіб.