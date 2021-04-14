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За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей

Середа, 14 квітня 2021, 05:55

За минулу добу у світі діагностували понад 735 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США, Україна займає 11 місце у світі, 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували більше 185 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 80 тисяч випадків, у США – понад 77 тисяч.

Окрім того, понад 59 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині, а у Франції – понад 39 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Іран.

Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

 
 

Померли за добу 12 848 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 111 032 185 осіб. Наразі нараховується понад 24 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 971 864 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 12 квітня в Україні зафіксували 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 334 особи, померли 457 хворих, одужали 14 019 осіб. 

Українська правда
Теми: коронавірус


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