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За сутки коронавирус унес жизни почти 13 тысяч человек

Среда, 14 апреля 2021, 05:55
За сутки коронавирус унес жизни почти 13 тысяч человек

За минувшие сутки в мире диагностировали более 735 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США, Украина занимает 11 место в мире, 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 185 000 новых заражений, в Бразилии - более 80 000 случаев, в США - более 77 000.

Кроме того, более 59 000 больных зарегистрировали в Турции, а во Франции - более 39 тысяч новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Иран.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

 
 

Умерли за сутки 12 848 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 111 032 185 человек. Сейчас насчитывается более 24 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 971 864 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 12 апреля в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 334 человека, умерли 457 больных, выздоровели 14 019 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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