За сутки коронавирус унес жизни почти 13 тысяч человек
За минувшие сутки в мире диагностировали более 735 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США, Украина занимает 11 место в мире, 4 в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 185 000 новых заражений, в Бразилии - более 80 000 случаев, в США - более 77 000.
Кроме того, более 59 000 больных зарегистрировали в Турции, а во Франции - более 39 тысяч новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Иран.
Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.
Умерли за сутки 12 848 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга более 111 032 185 человек. Сейчас насчитывается более 24 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 2 971 864 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 12 апреля в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 334 человека, умерли 457 больных, выздоровели 14 019 человек.