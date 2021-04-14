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Швеція звинувачує Росію в кібератаках на федерацію спорту

Середа, 14 квітня 2021, 06:50

Швеція звинувачує Росію в кібератаках, у зв’язку з цим Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії для пояснень.

Джерело: Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у Twitter, Шведська прокуратура

Пряма мова Лінде: "Посла Росії запросили до МЗС для дачі пояснень".

Пряма мова прокурора Матс Люнгквіст: "Розслідування показує, що російська військова розвідка, ГРУ, яка через свій 85-й центр, також відомий як підрозділ 26165, планувала та здійснювала серйозні порушення секретності даних проти Шведської конфедерації спорту.

Далі ми можемо констатувати, що порушення були частиною російської кампанії, спрямованої проти національних та міжнародних антидопінгових організацій, таких як WADA та USADA. Кампанія також була спрямована проти ФІФА".

Деталі: У період з грудня 2017 року по травень 2018 року Шведська федерація спорту була об’єктом неодноразових та всебічних порушень кібератак на систему.

Злочин кваліфікується як серйозне порушення таємниці даних.

Шведська служба безпеки розслідувала, хто і як "зламував" систему та з якою метою.

Втручання у базу даних призвело до того, що ГРУ отримувала доступ до особистих даних шведських спортсменів, наприклад, до медичних карток.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці березня продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.

Українська правда
Теми: ШвеціяРосія


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