Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеція звинувачує Росію в кібератаках на федерацію спорту

Середа, 14 квітня 2021, 06:50
Швеція звинувачує Росію в кібератаках на федерацію спорту

Швеція звинувачує Росію в кібератаках, у зв’язку з цим Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії для пояснень.

Джерело: Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у Twitter, Шведська прокуратура

Пряма мова Лінде: "Посла Росії запросили до МЗС для дачі пояснень".

Пряма мова прокурора Матс Люнгквіст: "Розслідування показує, що російська військова розвідка, ГРУ, яка через свій 85-й центр, також відомий як підрозділ 26165, планувала та здійснювала серйозні порушення секретності даних проти Шведської конфедерації спорту.

Далі ми можемо констатувати, що порушення були частиною російської кампанії, спрямованої проти національних та міжнародних антидопінгових організацій, таких як WADA та USADA. Кампанія також була спрямована проти ФІФА".

Деталі: У період з грудня 2017 року по травень 2018 року Шведська федерація спорту була об’єктом неодноразових та всебічних порушень кібератак на систему.

Злочин кваліфікується як серйозне порушення таємниці даних.

Шведська служба безпеки розслідувала, хто і як "зламував" систему та з якою метою.

Втручання у базу даних призвело до того, що ГРУ отримувала доступ до особистих даних шведських спортсменів, наприклад, до медичних карток.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці березня продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ШвеціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Швеція
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Генсек НАТО збирає Ердогана і прем’єра Швеції на зустріч у понеділок і бачить шанс на рішення
Блінкен спробував переконати Туреччину схвалити вступ Швеції в НАТО
Останні новини
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
Усі новини...
Реклама: