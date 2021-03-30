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Байден продовжив санкції проти РФ через кібератаки

Вівторок, 30 березня 2021, 02:20
Байден продовжив санкції проти РФ через кібератаки

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.

Джерело: Пресслужба Білого дому

Дослівно: "Ця значна зловмисна діяльність у кіберпросторі досі несе надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США".

"Я продовжую на один рік надзвичайний стан, введений указом від 1 квітня 2015 року".

Деталі: Указом, виданим ще за президентства Барака Обами, запроваджувались обмеження проти ряду країн, які становили загрозу для Штатів у кіберпросторі.

Зазначений указ дозволяє міністерству фінансів запроваджувати санкції проти осіб, які здійснюють кібератаки проти Штатів.

Урядовці можуть блокувати рахунки та будь-які активи на території країни.

Це повідомлення буде опубліковане у Федеральному реєстрі та передане Конгресу.

Передісторія:

  • У грудні 2016 року ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу. Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки. Також представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.
  • У березні 2020 року Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів.
  • Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.

Українська правда
Теми: СШАРосіясанкціїБайден
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