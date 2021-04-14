Швеция обвиняет Россию в кибератаках на федерацию спорта

Швеция обвиняет Россию в кибератаках, в связи с этим Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России для объяснений.

Источник: Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter, Шведская прокуратура

Прямая речь Линде: "Посла России пригласили в МИД для дачи объяснений".

Прямая речь прокурора Матс Люнгквист: "Расследование показывает, что российская военная разведка, ГРУ, которая через свой 85-й центр, также известный как подразделение 26165, планировала и осуществляла серьезные нарушения секретности данных против Шведской конфедерации спорта.

Далее мы можем констатировать, что нарушения были частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА".

Детали: В период с декабря 2017 по май 2018 Шведская федерация спорта была объектом неоднократных и всесторонних нарушений кибератак на систему.

Преступление квалифицируется как серьезное нарушение тайны данных.

Шведская служба безопасности расследовала, кто и как "взламывал" систему и с какой целью.

Вмешательство в базу данных привело к тому, что ГРУ получала доступ к личным данным шведских спортсменов, например, к медицинским карточкам.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.