Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Швеция обвиняет Россию в кибератаках на федерацию спорта

Среда, 14 апреля 2021, 06:50

Швеция обвиняет Россию в кибератаках, в связи с этим Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России для объяснений.

Источник: Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter, Шведская прокуратура

Прямая речь Линде: "Посла России пригласили в МИД для дачи объяснений".

Прямая речь прокурора Матс Люнгквист: "Расследование показывает, что российская военная разведка, ГРУ, которая через свой 85-й центр, также известный как подразделение 26165, планировала и осуществляла серьезные нарушения секретности данных против Шведской конфедерации спорта.

Далее мы можем констатировать, что нарушения были частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА".

Детали: В период с декабря 2017 по май 2018 Шведская федерация спорта была объектом неоднократных и всесторонних нарушений кибератак на систему.

Преступление квалифицируется как серьезное нарушение тайны данных.

Шведская служба безопасности расследовала, кто и как "взламывал" систему и с какой целью.

Вмешательство в базу данных привело к тому, что ГРУ получала доступ к личным данным шведских спортсменов, например, к медицинским карточкам.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил санкции, в том числе и против России, для защиты от кибератак.

Украинская правда
Темы: ШвецияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки коронавирус унес жизни почти 13 тысяч человек

МОН заставило издательство переделать карту Украины без Крыма в учебниках истории

"Говорит с трудом": жена Навального рассказала о состоянии заключенного российского политика

Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу

Молдова просила снять иммунитет с украинского дипломата из-за похищения Чауса – СМИ

Госдеп обнародовал подробности встречи Кулебы и Блинкена

Все новости...
Швеция
Больше стран ЕС приостановили прививки вакциной AstraZeneca
В IKEA предупредили о возможном росте цен
В Швеции прекратили продавать билеты в кассах
Последние новости
06:50
Швеция обвиняет Россию в кибератаках на федерацию спорта
05:55
За сутки коронавирус унес жизни почти 13 тысяч человек
04:55
Эксперты испытывают смешивания вакцин при прививках против COVID
03:55
МОН заставило издательство переделать карту Украины без Крыма в учебниках истории
02:54
В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за тумана
02:25
NASA во второй раз откладывает первый полет вертолета на Марсе
01:44
Из-за извержения вулкана на карибском острове заканчивается питьевая вода
01:11
"Говорит с трудом": жена Навального рассказала о состоянии заключенного российского политика
00:36
Польша отрицает обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства
00:04
Определились первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
Все новости...