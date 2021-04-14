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Черга на вакцинацію зростає: уже майже 450 тисяч

Середа, 14 квітня 2021, 12:01
Фото КМДА

Майже 450 тисяч українців записались до листа очікування вакцинації проти коронавірусу.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер на брифінгу 14 квітня

Пряма мова: "З 1 березня люди, які хочуть вакцинуватись, можуть записатись до листа вакцинації.

Станом на 23 годину 13 квітня до листа очікування на вакцинацію записалося 449 960 людей. Найбільше записів здійснюють люди від 21 до 39 років".

Деталі: За словами Кучера, 83 % дзвінків на гарячу лінію МОЗ також пов’язані саме з записом на вакцинацію.

Наразі найбільше записаних у лист очікування з Києва – 137 891 особа.

Найменше у черзі людей у віці від 80 років.

Передісторія:

  • За добу 13 квітня в Україні 15 152 людини щепили проти COVID-19, від початку кампанії щеплено – 403 553 особи.
  • Станом на 23 березня в чергу на вакцинацію від COVID-19 записалися 326 336 осіб.

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірусвакцинація


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