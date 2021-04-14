Очередь на вакцинацию растет: уже почти 450 тысяч
Среда, 14 апреля 2021, 12:01
Почти 450 тысяч украинцев записались в очередь ожидания вакцинации против коронавируса.
Источник: заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге 14 апреля
Прямая речь: "С 1 марта люди, которые хотят вакцинироваться, могут записаться в лист вакцинации.
По состоянию на 23 часов 13 апреля в очередь ожидания вакцинации записалось 449 960 человек. Больше всего записей делают люди от 21 до 39 лет".
Детали: По словам Кучера, 83% звонков на горячую линию МОЗ также связаны именно с записью на вакцинацию.
Сейчас больше всего записанных в лист ожидания из Киева – 137 891 человек.
Меньше всего в очереди людей в возрасте от 80 лет.
Предыстория:
- За сутки 13 апреля в Украине привили против COVID-19 15 152 человека, от начала кампании привито – 403 553 человека.
- По состоянию на 23 марта в очередь на вакцинацию от COVID-19 записались 326 336 человек.
Ирина Балачук, УП