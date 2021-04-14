Очередь на вакцинацию растет: уже почти 450 тысяч

Почти 450 тысяч украинцев записались в очередь ожидания вакцинации против коронавируса.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге 14 апреля

Прямая речь: "С 1 марта люди, которые хотят вакцинироваться, могут записаться в лист вакцинации.

По состоянию на 23 часов 13 апреля в очередь ожидания вакцинации записалось 449 960 человек. Больше всего записей делают люди от 21 до 39 лет".

Детали: По словам Кучера, 83% звонков на горячую линию МОЗ также связаны именно с записью на вакцинацию.

Сейчас больше всего записанных в лист ожидания из Киева – 137 891 человек.

Меньше всего в очереди людей в возрасте от 80 лет.

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