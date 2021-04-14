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COVID не відступає: у Києві за добу знову понад 1400 хворих і 47 смертей

Середа, 14 квітня 2021, 12:19
Фото КМДА

За добу 13 квітня у столиці лабораторно підтвердили 1457 нових випадків коронавірус, 47 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 14 квітня

Пряма мова: "Динаміка захворюваності в Києві залишається, на жаль, високою. Кількість хворих на коронавірус, летальних випадків та госпіталізованих пацієнтів суттєво не зменшується. Минулої доби  в місті виявили 1457 інфікованих. Померли 47 людей: 21 жінка та 26 чоловіків".

Деталі: Серед нових хворих 825 жінок віком від 18 до 95 років і 40 дівчаток від 6 місяців до 17 років, 562 чоловіки віком від 18 до 92 років і 30 хлопчиків від 4 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 22 медики. 

225 людей госпіталізували. Також поклали до лікарень 311 хворих з підозрою на коронавірус та пневмоніями.  

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (311), Дніпровському (252), Деснянському і Солом'янському (по 138) районах.

Станом на 14 квітня у стаціонарах медзакладів столиці лежить 4261 хворий на коронавірус. З них 3173 пацієнти у важкому стані, 3728 отримують кисневу підтримку, 65 осіб – під апаратами ШВЛ.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 71%.  

Наразі у столиці уже 180 066 підтверджених випадків коронавірусу, 4021 хворий помер. 112 534 мешканці столиці подолали вірус, з них 713 за минулу добу. 

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Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірус


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