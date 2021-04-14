Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID не відступає: у Києві за добу знову понад 1400 хворих і 47 смертей

Середа, 14 квітня 2021, 12:19
COVID не відступає: у Києві за добу знову понад 1400 хворих і 47 смертей
Фото КМДА

За добу 13 квітня у столиці лабораторно підтвердили 1457 нових випадків коронавірус, 47 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 14 квітня

Пряма мова: "Динаміка захворюваності в Києві залишається, на жаль, високою. Кількість хворих на коронавірус, летальних випадків та госпіталізованих пацієнтів суттєво не зменшується. Минулої доби  в місті виявили 1457 інфікованих. Померли 47 людей: 21 жінка та 26 чоловіків".

Деталі: Серед нових хворих 825 жінок віком від 18 до 95 років і 40 дівчаток від 6 місяців до 17 років, 562 чоловіки віком від 18 до 92 років і 30 хлопчиків від 4 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 22 медики. 

225 людей госпіталізували. Також поклали до лікарень 311 хворих з підозрою на коронавірус та пневмоніями.  

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (311), Дніпровському (252), Деснянському і Солом'янському (по 138) районах.

Станом на 14 квітня у стаціонарах медзакладів столиці лежить 4261 хворий на коронавірус. З них 3173 пацієнти у важкому стані, 3728 отримують кисневу підтримку, 65 осіб – під апаратами ШВЛ.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 71%.  

Наразі у столиці уже 180 066 підтверджених випадків коронавірусу, 4021 хворий помер. 112 534 мешканці столиці подолали вірус, з них 713 за минулу добу. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
Усі новини...
Реклама: