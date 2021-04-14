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COVID не отступает: В Киеве за сутки снова более 1400 больных и 47 смертей

Среда, 14 апреля 2021, 12:19
Фото КГГА

За сутки 13 апреля в столице лабораторно подтвердили 1457 новых случаев коронавируса, 47 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 14 апреля

Прямая речь: "Динамика заболеваемости в Киеве остается, к сожалению, высокой. Количество больных коронавирусом, летальных случаев и госпитализированных пациентов существенно не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1457 инфицированных. Умерли 47 человек: 21 женщина и 26 мужчин".

Детали: Среди новых больных 825 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 40 девочек от 6 месяцев до 17 лет, 562 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет и 30 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 22 медика.

225 человек госпитализированы. Также положили в больницы 311 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (311), Днепровском (252), Деснянском и Соломенском (по 138) районах.

По состоянию на 14 апреля в стационарах медучреждений столицы лежит 4261 больной коронавирусом. Из них 3173 пациентов в тяжелом состоянии, 3728 получают кислородную поддержку, 65 человек – под аппаратами ИВЛ.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 71%.

Сейчас в столице уже 180 066 подтвержденных случаев коронавируса, 4021 больной умер. 112 534 жителя столицы преодолели вирус, из них 713 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирус


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