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У Путіна на питання про російські війська порадили США "вплинути на Київ"

Середа, 14 квітня 2021, 13:11

У Кремлі назвали безпідставною стурбованість міжнародної спільноти через концентрацію російських сил біля кордонів України та порадили США "спонукати українців відмовитися від провокацій".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це заявив на брифінгу прессекретар президента РФ Владіміра Путіна Дмитрій Пєсков. 

"Вся стурбованість, хоч би чия, включаючи США, у зв'язку з переміщеннями наших збройних сил на території Росії, ми вважаємо, є безпідставною", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можна розраховувати на деескалацію напруженості на кордоні України за підсумками розмови очільників США і Росії.

"Вашингтон прекрасно може використовувати свій вплив на Київ з тим, щоб спонукати українців відмовитися від провокаційних дій", - додав він.

Нагадаємо, 13 квітня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента РФ Владіміра Путіна. 

У розмові Байден закликав Путіна знизити напругу на кордоні з Україною та підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України.

Також він запропонував президенту РФ зустрітися у третій країні для обговорення питань, що становлять спільний інтерес.

У Путіна підтвердили, що він говорив з Байденом про Україну, і готують зустріч.

Теми: ПутінКиїв


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