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У Путина на вопрос о российских войсках посоветовали США "повлиять на Киев"

Среда, 14 апреля 2021, 13:11

В Кремле назвали безосновательной обеспокоенность международного сообщества из-за концентрации российских сил у границ Украины и посоветовали США "побудить украинцев отказаться от провокаций".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Вся обеспокоенность, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем, является безосновательной", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать на деэскалацию напряженности на границе Украины по итогам разговора руководителей США и России.

"Вашингтон прекрасно может использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы побудить украинцев отказаться от провокационных действий", - добавил он.

Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

В разговоре Байден призвал Путина снизить напряженность на границе с Украиной и подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также он предложил президенту РФ встретиться в третьей стране для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес.

У Путина подтвердили, что он говорил с Байденом об Украине и что готовят встречу.

Темы: ПутинКиев


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