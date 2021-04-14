ВАКС стягнув з нардепа тисячу гривень, бо той пів року не приходить на допит

Вищий антикорупційний суд наклав грошове стягнення у розмірі 1 135 гривень на нардепа 9 скликання за неприбуття на допит для пояснень щодо можливого отримання ним близько 1 млн грн компенсації вартості оренди житла.

Джерело: повідомлення ВАКС

Дослівно: "Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та наклав грошове стягнення у розмірі 1 135 гривень на народного депутата Верховної Ради України поточного скликання за неприбуття на виклик для допиту в якості свідка".

Деталі: За інформацією джерел "Української правди" йдеться про позапартійного нардепа Дмитра Лубінця.

У повідомленні вказується, що народного обранця, починаючи із серпня 2020 року, періодично викликали до НАБУ як свідка. Але він не з’являвся, без поважної причини.

Як повідомив детектив НАБУ, народний обранець мав надати показання у кримінальному провадженні від 14 липня 2020 року щодо можливого отримання ним близько 1 млн грн компенсації вартості оренди житла в Києві.

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