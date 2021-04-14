Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС взыскал с нардепа тысячу гривен, потому что тот полгода не приходит на допрос

Среда, 14 апреля 2021, 14:04
ВАКС взыскал с нардепа тысячу гривен, потому что тот полгода не приходит на допрос

Высший антикоррупционный суд наложил денежное взыскание в размере 1135 гривен на нардепа 9 созыва по неприбытия на допрос для объяснений по поводу возможного получения им около 1 млн грн компенсации стоимости аренды жилья.

Источник: сообщение ВАКС

Дословно: "Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и наложил денежное взыскание в размере 1135 гривен на народного депутата Верховной Рады Украины текущего созыва за неприбытие на вызов для допроса в качестве свидетеля".

Детали: По информации источников "Украинской правды" речь идет о беспартийном нардепе Дмитрии Лубинце.

В сообщении указывается, что народного избранника, начиная с августа 2020 года, периодически вызывали в НАБУ в качестве свидетеля. Но он не появлялся, без уважительной причины.

Как сообщил детектив НАБУ, народный избранник должен был предоставить показания в уголовном производстве от 14 июля 2020 года о возможном получении им около 1 млн грн компенсации стоимости аренды жилья в Киеве.

Предыстория:

  • В мае 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему народному депутату Александру Пресману о подозрении в незаконном получении 928 тыс. Грн компенсации за аренду жилья.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: