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ВАКС взыскал с нардепа тысячу гривен, потому что тот полгода не приходит на допрос

Среда, 14 апреля 2021, 14:04

Высший антикоррупционный суд наложил денежное взыскание в размере 1135 гривен на нардепа 9 созыва по неприбытия на допрос для объяснений по поводу возможного получения им около 1 млн грн компенсации стоимости аренды жилья.

Источник: сообщение ВАКС

Дословно: "Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и наложил денежное взыскание в размере 1135 гривен на народного депутата Верховной Рады Украины текущего созыва за неприбытие на вызов для допроса в качестве свидетеля".

Детали: По информации источников "Украинской правды" речь идет о беспартийном нардепе Дмитрии Лубинце.

В сообщении указывается, что народного избранника, начиная с августа 2020 года, периодически вызывали в НАБУ в качестве свидетеля. Но он не появлялся, без уважительной причины.

Как сообщил детектив НАБУ, народный избранник должен был предоставить показания в уголовном производстве от 14 июля 2020 года о возможном получении им около 1 млн грн компенсации стоимости аренды жилья в Киеве.

Предыстория:

  • В мае 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему народному депутату Александру Пресману о подозрении в незаконном получении 928 тыс. Грн компенсации за аренду жилья.

Темы: Антикоррупционный судВерховная Рада


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