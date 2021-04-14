Разумков призначив ще одне позачергове засідання Верховної Ради

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у четвер 15 квітня.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков у Facebook, сайт Верховної Ради

Деталі: Чергове (14 квітня відбулося два позачергових засідання –ред.) позачергове пленарне засідання Ради відбудеться о 16 годині за ініціативою 155 народних депутатів. Разумков підписав відповідне розпорядження.

За словами спікера, пропонується розглянути 15 законодавчих ініціатив, серед яких законопроект про конституційну процедуру, що допоможе зробити діяльність Конституційного суду більш прогнозованою та передбачуваною.

Нардепи також планують розглянути президентський законопроєкт №4651, яким пропонується збільшити штрафи (у середньому на 8500-17000 грн), а також застосовувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2-х років за умисне неподання декларації топ-чиновниками та суттєву брехню в декларації.