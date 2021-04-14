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Разумков назначил еще одно внеочередное заседание Верховной Рады

Среда, 14 апреля 2021, 14:48

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в четверг 15 апреля.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков в Facebook, сайт Верховной Рады

Детали: Очередное (14 апреля состоялось два внеочередных заседания -ред.) внеочередное пленарное заседание Рады состоится в 16 часов по инициативе 155 народных депутатов. Разумков подписал соответствующее распоряжение.

По словам спикера, предлагается рассмотреть 15 законодательных инициатив, среди которых законопроект о конституционной процедуре, что поможет сделать деятельность Конституционного суда более прогнозируемой и предсказуемой.

 
 

Нардепы планируют также рассмотреть президентский законопроект №4651, которым предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации.

Украинская правда


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