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На засіданні ОБСЄ закликали Росію пояснити скупчення військ на кордоні з Україною

Середа, 14 квітня 2021, 15:22
На засіданні ОБСЄ закликали Росію пояснити скупчення військ на кордоні з Україною

Представник США на засіданні постійної ради ОБСЄ закликала Росію пояснити свою військову активність на кордоні з Україною.

Джерело: "Радіо Свобода", яке має в розпорядженні аудіозапис засідання

Деталі: Представниця звернула увагу, що Росія "намалювала картину" погіршення ситуації на Донбасі ще до того, як ситуація справді погіршилася. Водночас, вона наголосила, що "немає жодних доказів, що Київ планує широкомастштабну воєнну операцію".

Український представник поцікавився в російської сторони, коли військові та техніка повернуться на свої початкові місця розміщення та чому Росія не повідомила про свої військові навчання у відповідності до Віденського документа.

Натомість представниця Росії заявила, що її країна "не веде будь-якої військової діяльності, про яку необхідно надавати інформацію в межах Віденського документа", а всі заходи з переміщення російських підрозділів реалізуються в межах бойової підготовки".

Вона вважає, що країни Заходу, підтримуючи Україну, беруть на себе відповідальність "за авантюристський курс київського режиму".

Передісторія:

  • 12 квітня Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ через скупчення Росією військ біля своїх кордонів.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяарміяУкраїна
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