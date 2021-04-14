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На заседании ОБСЕ призвали Россию объяснить скопление войск на границе с Украиной

Среда, 14 апреля 2021, 15:22
На заседании ОБСЕ призвали Россию объяснить скопление войск на границе с Украиной

Представитель США на заседании постоянного совета ОБСЕ призвала Россию объяснить свою военную активность на границе с Украиной.

Источник: "Радио Свобода", которое располагает аудиозапись заседания

Детали: Представительница обратила внимание, что Россия "нарисовала картину" ухудшение ситуации на Донбассе еще до того, как ситуация действительно ухудшилась. Вместе с тем она отметила, что "нет никаких доказательств, что Киев планирует широкомастштабную военную операцию".

Украинский представитель поинтересовался у российской стороны, когда военные и техника вернутся на свои исходные места размещения и почему Россия не сообщила о своих военных учениях в соответствии с Венским документом 2011 года.

На это представительница России заявила, что ее страна "не ведет никакой военной деятельности, о которой необходимо предоставлять информацию в пределах Венского документа", а все мероприятия по перемещению российских подразделений реализуются в рамках боевой подготовки".

Она считает, что страны Запада, поддерживая Украину, берут на себя ответственность "за авантюристический курс киевского режима".

Предыстория:

  • 12 апреля Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ из-за скопления Россией войск у своих границ.

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Темы: РосcияармияУкраина
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