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Україна кличе зібратися ОБСЄ через російську армію на кордоні

Понеділок, 12 квітня 2021, 17:14

Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ через скупчення Росією військ біля своїх кордонів.

Джерело: повідомлення постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка у Twitter, повідомлення американської місії в ОБСЄ у Twitter

Пряма мова Цимбалюка: "Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ - для розгляду питання суттєвого збільшення військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях".

Деталі: Водночас у твіттері американської місії в ОБСЄ вказується, що протягом 48 годин у Росії буде ще одна можливість пояснити свої дії на спеціальному засіданні ОБСЄ, про яке запросила України.

Передісторія:

  • Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів, накопичення російських військових біля кордонів триватиме до кінця квітня.
  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчаку Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росіїна Донбасі та біля кордонів України.
  • Сполучені Штати заявили, що розглядають можливість відправки найближчими тижнями військових кораблів у Чорне морена знак підтримки України через нарощування сил Росії на сході нашої держави. 

Теми: ОБСЄРосія


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