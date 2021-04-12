Україна кличе зібратися ОБСЄ через російську армію на кордоні

Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ через скупчення Росією військ біля своїх кордонів.

Джерело: повідомлення постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка у Twitter, повідомлення американської місії в ОБСЄ у Twitter

Пряма мова Цимбалюка: "Україна ініціювала спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ - для розгляду питання суттєвого збільшення військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях".

Деталі: Водночас у твіттері американської місії в ОБСЄ вказується, що протягом 48 годин у Росії буде ще одна можливість пояснити свої дії на спеціальному засіданні ОБСЄ, про яке запросила України.

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