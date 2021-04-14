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У засудженої в Криму за "держзраду" пенсіонерки погіршилось здоров’я – Денісова

Середа, 14 квітня 2021, 18:03
У засудженої в Криму за держзраду пенсіонерки погіршилось здоров’я – Денісова

Після етапування засудженої на 12 років за "державну зраду" Росії пенсіонерки Галини Довгополої до Сімферополя у неї погіршилось здоров’я: загострилась хвороба хребта та виникає оніміння кінцівок. 

Джерело: омбудсман Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова: "Отримала невтішну інформацію про погіршення здоров’я нашої співгромадянки Галини Довгополої, яку нещодавно так званий "Севастопольський міський суд" незаконно засудив до 12 років позбавлення волі за сфабрикованою справою про державну зраду країні-агресору РФ.

Після її етапування зі слідчого ізолятора №2 м. Москви до СІЗО м. Сімферополя, у пані Галини через загострення хвороби хребта посилився больовий синдром, слабкість у м’язах ніг, зоні тазу та періодично виникає їх оніміння".

Деталі: Окрім того, засуджена окупаційної владою жінка скаржиться на гіпертонічні кризи через те, що не отримує лікування хвороби.  

Уповноважена з прав людини заявила, що керівництво та медпрацівники СІЗО ігнорують будь-які прохання про надання необхідної медичної допомоги, що може призвести до серйозних ускладнень зі здоров’ям.

Денісова нагадала, що такі дії можна розцінювати як катування та нелюдське поводження. 

Вона звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою негайно здійснити медичне обстеження і надати повний комплекс лікування Довгополій. 

Що передувало: Наприкінці березня окупаційний суд визнав жительку Севастополя винною у державній зраді і засудив її до 12 років позбавлення волі.

Окупанти заявили, що уродженка м. Бахчисарай, 1955 року народження, нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України збирала відомості про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосіяКрим
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