У осужденной в Крыму за "госизмену" пенсионерки ухудшилось здоровье – Денисова

После этапирования осужденной на 12 лет за "государственную измену" России пенсионерки Галины Довгополой в Симферополь у нее ухудшилось здоровье: обострилась болезнь позвоночника и возникает онемение конечностей.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "Получила неутешительную информацию об ухудшении здоровья нашей гражданки Галины Довгополой, которую недавно так называемый "Севастопольский городской суд" незаконно приговорил к 12 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о государственной измене стране-агрессору РФ.

После ее этапирования из следственного изолятора №2 г. Москвы в СИЗО. Симферополя, в Галины из-за обострения болезни позвоночника усилился болевой синдром, слабость в мышцах ног, зоне таза и периодически возникает их онемение".

Детали: Кроме того, осужденная оккупационной властью женщина жалуется на гипертонические кризы из-за того, что не получает лечения болезни.

Уполномоченный по правам человека заявила, что руководство и медработники СИЗО игнорируют любые просьбы о предоставлении необходимой медицинской помощи, что может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.

Денисова напомнила, что такие действия можно расценивать как пытки и жестокое обращение.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно осуществить медицинское обследование и предоставить полный комплекс лечения Довгополой.

Что предшествовало: В конце марта оккупационный суд признал жительницу Севастополя виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Оккупанты завили, что уроженка г. Бахчисарай, 1955 года рождения, якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота.