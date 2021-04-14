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У осужденной в Крыму за "госизмену" пенсионерки ухудшилось здоровье – Денисова

Среда, 14 апреля 2021, 18:03

После этапирования осужденной на 12 лет за "государственную измену" России пенсионерки Галины Довгополой в Симферополь у нее ухудшилось здоровье: обострилась болезнь позвоночника и возникает онемение конечностей.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "Получила неутешительную информацию об ухудшении здоровья нашей гражданки Галины Довгополой, которую недавно так называемый "Севастопольский городской суд" незаконно приговорил к 12 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о государственной измене стране-агрессору РФ.

После ее этапирования из следственного изолятора №2 г. Москвы в СИЗО. Симферополя, в Галины из-за обострения болезни позвоночника усилился болевой синдром, слабость в мышцах ног, зоне таза и периодически возникает их онемение".

Детали: Кроме того, осужденная оккупационной властью женщина жалуется на гипертонические кризы из-за того, что не получает лечения болезни.

Уполномоченный по правам человека заявила, что руководство и медработники СИЗО игнорируют любые просьбы о предоставлении необходимой медицинской помощи, что может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.

Денисова напомнила, что такие действия можно расценивать как пытки и жестокое обращение.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно осуществить медицинское обследование и предоставить полный комплекс лечения Довгополой.

Что предшествовало: В конце марта оккупационный суд признал жительницу Севастополя виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Оккупанты завили, что уроженка г. Бахчисарай, 1955 года рождения, якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияКрым


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