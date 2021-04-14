Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У осужденной в Крыму за "госизмену" пенсионерки ухудшилось здоровье – Денисова

Среда, 14 апреля 2021, 18:03
У осужденной в Крыму за госизмену пенсионерки ухудшилось здоровье – Денисова

После этапирования осужденной на 12 лет за "государственную измену" России пенсионерки Галины Довгополой в Симферополь у нее ухудшилось здоровье: обострилась болезнь позвоночника и возникает онемение конечностей.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "Получила неутешительную информацию об ухудшении здоровья нашей гражданки Галины Довгополой, которую недавно так называемый "Севастопольский городской суд" незаконно приговорил к 12 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о государственной измене стране-агрессору РФ.

После ее этапирования из следственного изолятора №2 г. Москвы в СИЗО. Симферополя, в Галины из-за обострения болезни позвоночника усилился болевой синдром, слабость в мышцах ног, зоне таза и периодически возникает их онемение".

Детали: Кроме того, осужденная оккупационной властью женщина жалуется на гипертонические кризы из-за того, что не получает лечения болезни.

Уполномоченный по правам человека заявила, что руководство и медработники СИЗО игнорируют любые просьбы о предоставлении необходимой медицинской помощи, что может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.

Денисова напомнила, что такие действия можно расценивать как пытки и жестокое обращение.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно осуществить медицинское обследование и предоставить полный комплекс лечения Довгополой.

Что предшествовало: В конце марта оккупационный суд признал жительницу Севастополя виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Оккупанты завили, что уроженка г. Бахчисарай, 1955 года рождения, якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
политзаключенные
Умер украинский диссидент Василий Овсиенко
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: