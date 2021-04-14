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Підгрупа ТКГ з безпеки збереться позачергово – Арестович

Середа, 14 квітня 2021, 20:15

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив, що внаслідок переговорів на рівні глав делегацій сторони ухвалили рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дата наразі невідома.

Джерело: Арестович в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арестовича: "Скликаємо позачергове засідання підгрупи з безпеки. Його завдання розробити та визначити механізм додаткового контролю за порушеннями режиму припинення вогню.

Підгрупа з безпеки має виробити спільну позицію, яка обговорюватиметься на наступному засіданні 28 квітня".

Деталі: За його словами, "українська делегація вже відправила відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дату має узгодити ОБСЄ".

Що було раніше: Робоча група ТКГ 13 квітня зірвалася, оскільки представники окупаційної влади повідомили про нібито "відкриття справи" проти члена української делегації Дениса Казанського.

Теми: ТКГперемир’я


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