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Подгруппа ТКГ по безопасности соберется внеочередно – Арестович

Среда, 14 апреля 2021, 20:15
Подгруппа ТКГ по безопасности соберется внеочередно – Арестович

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что в результате переговоров на уровне глав делегаций стороны приняли решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата пока неизвестна.

Источник: Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арестовича: "Созываем внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Его задача разработать и определить механизм дополнительного контроля за нарушениями режима прекращения огня.

Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля".

Детали: По его словам, "украинская делегация уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должен согласовать ОБСЕ".

Что было раньше: Рабочая группа ТКГ 13 апреля сорвалась, поскольку представители оккупационных властей сообщили о якобы "открытии дела" против члена украинской делегации Дениса Казанского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГперемирие
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