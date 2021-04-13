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Бойовики "відкрили справу" проти члена ТКГ за статтею, що передбачає смертну кару – Гармаш

Вівторок, 13 квітня 2021, 19:53
Бойовики відкрили справу проти члена ТКГ за статтею, що передбачає смертну кару – Гармаш

Робоча група Тристоронньої контактної групи 13 квітня зірвалася, оскільки представники окупаційної влади повідомили про нібито "відкриття справи" проти члена української делегації Дениса Казанського.

Джерело: представник ОРДО в складі української делегації ТКГ журналіст Сергій Гармаш у Facebook

Пряма мова Гармаша: "ОРДЛО запропонували поміняти Пирогову на Казанського. Україна, як відомо, заявила, що не сидітиме за одним переговорним столом (нехай і віртуальним) з терористкою Майєю Пироговою, засудженою судом і оголошеною в розшук. Запрошені РФ представники ОРДО, сьогодні підійшли до проблеми "творчо" і симетрично Україні, заявили, що в "республіці" відкрито справу проти члена української делегації Дениса Казанського, тому для них є неприйнятним його участь в переговорах. Його звинувачують за статтею, яка передбачає смертну кару з конфіскацією майна.

Правда, запрошена РФ з ОРДЛО експерт товариш Михайлова не змогла відповісти на питання офіційного представника України в політичній підгрупі Андрія Костіна, "судом якої держави засуджений пан Казанський?".

Крім обміну Пирогової на Казанського, російські представники з ОРДЛО запропонували ще два варіанти: просто ігнорувати факт наявності кримінальних справ і продовжувати працювати з Пироговою і Казанським, або взагалі продовжувати переговори тільки "офіційними" представниками "сторін", без участі експертів і радників.

Представник України залишився принциповим: всі члени української делегації введені в неї офіційними нотами МЗС і будуть брати участь в засіданнях робочих груп та ТКГ. Також Костін нагадав, що сторонами переговорів є Україна і Росія за посередництва ОБСЄ;  ОРДЛО - не є членами ТКГ".

Деталі: Повідомляється, що посол П'єр Морель переніс засідання робочої групи на 27 число. За словами Гармаша, посол сподівається на врегулювання проблеми з Пироговою.

Що передувало: В березні українська делегація в ТКГ вийшла з-за столу перемовин, тому що до засідання ТКГ попри попередження Росія залучила Пирогову.

Українська делегація повідомила, що не братиме участі в переговорах політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, поки ОБСЄ не досягне виключення так званої "експертки" Пирогової.

Передісторія:

  • У 2014 році Пирогова вступила до лав т.зв. "ДНР", а з 2015 року очолювала "департамент державної інформаційної політики Міністерства інформації ДНР", але потім була звільнена. 26 червня 2018 року Шевченківський райсуд Чернівців заочно засудив Майю Пироговудо 10 років ув'язнення.
  • У січні 2021 року Росія самостійно розширила свою делегацію в ТКГ "громадськими радниками" з ОРДЛО. Росіяни підключили до ТКГ донецьких колаборантів Майю Пирогову і Владислава Тепличка, а з Луганська – Оксану Дібас та Юрія Барбашева.

Українська правда

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Теми: ТКГОРДЛОокупація
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