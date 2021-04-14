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"Час завершити найдовшу війну Америки": Байден виводить війська з Афганістану

Середа, 14 квітня 2021, 23:45

Президент США Джо Байден анонсував виведення військ США з Афганістану, яке почнуть 1 травня, а завершать до 11 вересня цього року.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова Байдена: "Ми увійшли до Афганістану, через страхітливий напад, який стався 20 років тому. Цим не можна пояснити те, чому ми маємо залишатись там в 2021 році…

Час завершити найдовшу війну Америки. Час для американських військових повернутись додому. Хоча ми не будемо долучені в Афганістані військовим чином, наша дипломатична та гуманітарна роботи триватимуть.

Ми не можемо продовжити цикл розширення та подовження нашої військової присутності в Афганістані, сподіваючись створити ідеальні умови для нашого виведення і очікуючи на інший результат. Я вже четвертий американський президент, за якого американські військові присутні в Афганістані. Двоє республіканців, двоє демократів. Я не передаватиму цю відповідальність п‘ятому".

Що було раніше: ЗМІ повідомляли, що іноземні сили під командуванням НАТО планують вийти з Афганістану у координації із виведенням військ США, які планують зробити це до 11 вересня 2021 року.

Раніше про свої наміри виводити сили синхронно із США оголосила Німеччина.

Теми: БайденСШААфганістан


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