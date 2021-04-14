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"Время завершить длинную войну Америки": Байден объявил о выводе войск из Афганистана

Среда, 14 апреля 2021, 23:45

Президент США Джо Байден анонсировал вывод войск США из Афганистана, которое начнут 1 мая, а завершат до 11 сентября этого года.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Байдена: "Мы вошли в Афганистан из-за устрашающего нападения, которое произошло 20 лет назад. Этим нельзя объяснить то, почему мы должны оставаться там в 2021 году...

Время завершить длинную войну Америки. Время для американских военных вернуться домой.  Хотя мы не будем приобщены в Афганистане военным образом, наша дипломатическая и гуманитарная работы будут продолжаться.

Мы не можем продолжить цикл расширения и удлинения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для нашего вывода и ожидая другой результат.  Я уже четвертый американский президент, при котором американские военные присутствуют в Афганистане. Двое республиканцев, двое демократов. Я не буду передавать эту ответственность пятому".

Что было раньше: СМИ сообщали, что иностранные силы под командованием НАТО планируют выйти из Афганистана в координации с выводом войск США, которые планируют сделать это до 11 сентября 2021 года.

Ранее о своем намерении выводить силы синхронно с США объявила Германия.

Темы: БайденСШААфганистан


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