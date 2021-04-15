Україна у п’ятірці лідерів у Європі за поширенням коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 803 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США та Бразилії, Україна займає 12 місце у світі, 5 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували майже 200 тисяч нових інфікувань, у США – понад 78 тисяч випадків, у Бразилії – понад 75 тисяч.

Окрім того, майже 63 тисячі хворих зареєстрували у Туреччині, а у Франції – понад 43 тисячі нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина та Іран.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

Померли за добу 13 513 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 111 608 393 особи. Наразі нараховується понад 24 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 985 425 смертей від COVID-19.

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