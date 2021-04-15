Украина в пятерке лидеров в Европе по распространению коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 803 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Бразилии, Украины занимает 12 место в мире, 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали почти 200 000 новых заражений, в США – более 78 000 случаев, в Бразилии - более 75 000.

Кроме того, почти 63 000 больных зарегистрировали в Турции, а во Франции - более 43 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Германия и Иран.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 5 позицию.

Умерли за сутки 13 513 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 111 608 393 человека. Сейчас насчитывается более 24 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 985 425 смертей от COVID-19.

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