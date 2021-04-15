Спад хвилі: 16 427 нових випадків COVID і 433 летальних за добу в Україні
Четвер, 15 квітня 2021, 08:19
За добу 14 квітня в Україні виявили 16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 229 хворих, померли 433 особи, одужали 11 148 осіб.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов
Деталі: Серед нових хворих 628 дітей та 383 медпрацівники.
Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.