Спад хвилі: 16 427 нових випадків COVID і 433 летальних за добу в Україні 

За добу 14 квітня в Україні виявили 16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 229 хворих, померли 433 особи, одужали 11 148 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов і моніторинг РНБО

Деталі: Серед нових хворих 628 дітей та 383 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Летальних випадків від коронавірусу за минулу добу найбільше зареєстрували в Києві (51) і Київській області (39), в Одеській (34), Дніпропетровській (31), Харківській (29), Запорізькій (24), Хмельницькій (22), Донецькій і Черкаській (по 20) областях.

За офіційними даними, зараз на COVID-19 хворіють 411 341 мешканець України.

Тестувань у цю середу зробили 119 615: методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 903 765 осіб, із них одужали 1 453 766 осіб, померли 38 658;

При цьому зробили вже 419 297 щеплень проти SARS-CoV-2: першу дозу вакцини отримали 419 295 осіб, обидві дози – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

14 квітня було щеплено 15 744 громадян України. Щеплення проводили 124 мобільних бригади з імунізації та 747 пунктів щеплення.

У листі очікування вакцинації проти коронавірусу – 454 315 людей.

Нагадаємо: 14 квітня Україна займала 12 місце у світі й 5-те в Європі за кількістю виявлених за добу випадків COVID-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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