Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Спад хвилі: 16 427 нових випадків COVID і 433 летальних за добу в Україні 

Четвер, 15 квітня 2021, 08:19

За добу 14 квітня в Україні виявили 16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 229 хворих, померли 433 особи, одужали 11 148 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

Деталі: Серед нових хворих 628 дітей та 383 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну

Ракетні есмінці США не увійдуть у Чорне море − ЗМІ

"Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію" − Столтенберг

"Час завершити найдовшу війну Америки": Байден виводить війська з Афганістану

Уряд готує процедуру депортації ексгромадян через санкції РНБО щодо контрабандистів – ЗМІ

Новини 14 квітня: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії 

Усі новини...
коронавірус
Україна у п’ятірці лідерів у Європі за поширенням коронавірусу
У Бразилії розслідують факти обміну ковід-вакцин на золото
Швейцарія послаблює карантин
Останні новини
08:19
Спад хвилі: 16 427 нових випадків COVID і 433 летальних за добу в Україні 
08:00
Головні новини середи і ночі: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії
07:53
Обстріли і дистанційне мінування: російські окупанти 8 разів порушили "тишу"
07:28
США вводять нові санкції проти Росії − Reuters
06:22
Ще одне місто в Україні послаблює карантин
05:48
Україна у п’ятірці лідерів у Європі за поширенням коронавірусу
04:55
ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну
04:15
Ракетні есмінці США не увійдуть у Чорне море − ЗМІ
03:14
У Бразилії розслідують факти обміну ковід-вакцин на золото
02:15
Грузія повідомила, як виводитиме своїх військових з Афганістану
Усі новини...