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Спад волны: 16 427 новых случаев COVID и 433 летальных за сутки в Украине

Четверг, 15 апреля 2021, 08:19
Спад волны: 16 427 новых случаев COVID и 433 летальных за сутки в Украине

За сутки 14 апреля в Украине обнаружили 16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 229 больных, умерли 433 человека, выздоровели 11 148 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов и мониторинг СНБО

Детали: Среди новых больных 628 детей и 383 медработника.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (1 625), Харьковской (1 168), Хмельницкой (1 088), Запорожской (1 015) и Днепропетровской (1 005) областях.

Летальных случаев от коронавируса за минувшие сутки всего зарегистрировали в Киеве (51) и Киевской области (39), в Одесской (34), Днепропетровской (31), Харьковской (29), Запорожской (24), Хмельницкой (22), в Донецкой и Черкасской (по 20) областях.
По официальным данным, сейчас на COVID-19 болеют 411341 житель Украины.

Тестирований в эту среду сделали 119 615: методом ПЦР – 51 344, методом ИФА – 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 254.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 903 765 ​​человек, из них выздоровели 1 453 766 человек, умерли 38 658;

При этом сделали уже 419 297 прививок против SARS-CoV-2: первую дозу вакцины получили 419 295 человек, обе дозы – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

14 апреля было привито 15 744 граждан Украины. Прививки проводили 124 мобильных бригады по иммунизации и 747 пунктов прививки.

 

В листе ожидания вакцинации против коронавируса – 454 315 человек.

Напомним: 14 апреля Украина занимала 12 место в мире и 5-е в Европе по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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