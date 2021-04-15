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У Києві 1 625 нових хворих і 51 померлий від COVID-19

Четвер, 15 квітня 2021, 10:30

За добу 14 квітня в Києві виявили 1 625 випадків коронавірусного захворювання COVID-19, госпіталізували пів тисячі осіб, помер 51 хворий, одужали 706 осіб.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram і моніторинг РНБО

Деталі: Київ зберігає сумне лідерство і за кількістю нових випадків, і за кількістю летальних випадків.

Найбільше нових випадків захворювання в середу підтвердили у Дарницькому (310), Деснянському (238) та в Подільському (224) районах Києва.

Загалом серед нових хворих: 933 жінки віком від 18 до 94 років, 633 чоловіки віком від 18 до 91 років, 30 дівчаток від 2 місяців до 16 років, 29 хлопчиків від 1 до 17 років

Серед госпіталізованих: 154 хворих на коронавірус і 345 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 

 

За весь час пандемії у Києві коронавірус виявили у 181 691 особи, з них 4 072 хворих померли, а 113 240 подолали хворобу COVID-19.

Зараз у Києві, за офіційними даними, 64 379 осіб хворі на COVID.

Нагадаємо: Загалом в Україні 14 квітня виявили 16 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 229 хворих, померли 433 особи, одужали 11 148 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв


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