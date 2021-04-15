Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве 1 625 новых больных и 51 умерший от COVID-19

Четверг, 15 апреля 2021, 10:30

За сутки 14 апреля в Киеве обнаружили 1 625 случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали пол тысячи человек, умер 51 больной, выздоровели 706 человек.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Telegram и мониторинг СНБО

Детали: Киев сохраняет печальное лидерство и по количеству новых случаев, и по количеству летальных исходов.

Больше всего новых случаев заболевания в среду подтвердили в Дарницком (310), Деснянском (238) и в Подольском (224) районах Киева.

В целом среди новых больных: 933 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 633 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет, 30 девочек от 2 месяцев до 16 лет, 29 мальчиков от 1 года до 17 лет

Среди госпитализированных: 154 больных с коронавирусом и 345 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

 

За все время пандемии в Киеве коронавирус обнаружили у 181 691 человека, из них 4 072 больных умерли, а 113 240 преодолели болезнь COVID-19.

Сейчас в Киеве, по официальным данным, 64 379 человек больны COVID.

Напомним: В целом в Украине 14 апреля обнаружили 16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 229 больных, умерли 433 человека, выздоровели 11 148 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: