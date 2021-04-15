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В Киеве 1 625 новых больных и 51 умерший от COVID-19

Четверг, 15 апреля 2021, 10:30

За сутки 14 апреля в Киеве обнаружили 1 625 случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали пол тысячи человек, умер 51 больной, выздоровели 706 человек.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Telegram и мониторинг СНБО

Детали: Киев сохраняет печальное лидерство и по количеству новых случаев, и по количеству летальных исходов.

Больше всего новых случаев заболевания в среду подтвердили в Дарницком (310), Деснянском (238) и в Подольском (224) районах Киева.

В целом среди новых больных: 933 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 633 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет, 30 девочек от 2 месяцев до 16 лет, 29 мальчиков от 1 года до 17 лет

Среди госпитализированных: 154 больных с коронавирусом и 345 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

 

За все время пандемии в Киеве коронавирус обнаружили у 181 691 человека, из них 4 072 больных умерли, а 113 240 преодолели болезнь COVID-19.

Сейчас в Киеве, по официальным данным, 64 379 человек больны COVID.

Темы: Covid-2019коронавирусКиев


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