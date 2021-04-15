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"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ

Четвер, 15 квітня 2021, 12:48
Червона зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ

Гендиректор Центру громадського здоров'я вважає, що Україна вже пройшла пік захворюваності на коронавірус, а "червона" зона змістилася із заходу на схід.

Джерело: пресконференція гендиректора ЦГЗ Романа Родини, Укрінформ

Пряма мова: "Наразі ми бачимо, що Україна вже пройшла пік захворюваності. Наразі ми спостерігаємо спад. Дві області - Івано-Франківська та Закарпатська - вийшли з червоної зони. Натомість червона зона більш змістилася на схід України".

Деталі: Також, за його словами, у 2021 році в порівнянні з 2020 роком у 3 рази зріс показник захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Зокрема, якщо з 3 березня по 31 грудня 2020 року інфікувалися трохи більше 1 млн українців, то лише за 3,5 місяці 2021 року захворіли 808 тис. осіб.

Крім того, показник смертності від коронавірусу зріс від 1,7% у 2020 році до 2,3% станом на квітень 2021 року.

Нагадаємо: 

  • У "червоній" зоні перебуває 12 областей та Київ. "Помаранчевий" рівень зберігають 9 регіонів. Ще у трьох областях наразі тримається "жовта" зона. 

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Україна
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