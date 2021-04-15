"Красная" зона коронавируса сместилась на восток Украины – ЦОЗ

Гендиректор Центра общественного здоровья считает, что Украина уже прошла пик заболеваемости на коронавирус, а "красная" зона сместилась с запада на восток.

Источник: пресс-конференция гендиректора ЦОЗ Романа Родины, Укринформ

Прямая речь: "Сейчас мы видим, что Украина уже прошла пик заболеваемости. Сейчас мы наблюдаем спад. Две области - Ивано-Франковская и Закарпатская - вышли из красной зоны. Зато красная зона более сместилась на восток Украины".

Детали: Также, по его словам, в 2021 году по сравнению с 2020 годом в 3 раза вырос показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В частности, если с 3 марта по 31 декабря 2020 года заразились чуть более 1 млн украинцев, то только за 3,5 месяца 2021 года заболели 808 тыс. человек.

Кроме того, показатель смертности от коронавируса вырос с 1,7% в 2020 году до 2,3% по состоянию на апрель 2021 года.

Напомним: