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Вбивство журналіста у часи Майдану: у справі з'явилась нова підозра

Четвер, 15 квітня 2021, 13:04
Вбивство журналіста у часи Майдану: у справі з'явилась нова підозра
Василь Сергієнко

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру одному з виконавців викрадення та вбивства активіста, учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" та журналіста Василя Сергієнка.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, встановили, що підозрюваний брав участь у викраденні, катуванні та вбивстві активіста. Сергієнка викрали з двору власного будинку 4 квітня 2014 року, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур. 

Особу підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину – участі у злочинній організації 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На даний час підозрюваний оголошений в державний та міжнародний розшук, здійснюються заходи з встановлення його місцеперебування.

Передісторія:

  • У січні минулого року Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі вбивства у 2014 році учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка.
  • У червні 2020-го суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка. Пізніше суд у Черкаській області відпустив із СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого обвинувачують в організації вбивства журналіста, учасника Євромайдану Василя Сергієнка.
  • Журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка було викрадено у м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники. 
  • В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.
  • У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства.

Українська правда

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Теми: МайданДБР
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