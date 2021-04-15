Вбивство журналіста у часи Майдану: у справі з'явилась нова підозра

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру одному з виконавців викрадення та вбивства активіста, учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" та журналіста Василя Сергієнка.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, встановили, що підозрюваний брав участь у викраденні, катуванні та вбивстві активіста. Сергієнка викрали з двору власного будинку 4 квітня 2014 року, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

Особу підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину – участі у злочинній організації

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На даний час підозрюваний оголошений в державний та міжнародний розшук, здійснюються заходи з встановлення його місцеперебування.

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