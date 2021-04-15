Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вбивство журналіста у часи Майдану: у справі з'явилась нова підозра

Четвер, 15 квітня 2021, 13:04
Василь Сергієнко

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру одному з виконавців викрадення та вбивства активіста, учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" та журналіста Василя Сергієнка.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, встановили, що підозрюваний брав участь у викраденні, катуванні та вбивстві активіста. Сергієнка викрали з двору власного будинку 4 квітня 2014 року, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур. 

Особу підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину – участі у злочинній організації 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На даний час підозрюваний оголошений в державний та міжнародний розшук, здійснюються заходи з встановлення його місцеперебування.

Передісторія:

  • У січні минулого року Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі вбивства у 2014 році учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка.
  • У червні 2020-го суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка. Пізніше суд у Черкаській області відпустив із СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого обвинувачують в організації вбивства журналіста, учасника Євромайдану Василя Сергієнка.
  • Журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка було викрадено у м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники. 
  • В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.
  • У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства.

Українська правда
Теми: МайданДБР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Меркель приєднається до переговорів Макрона та Зеленського – ЗМІ

"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ

В армії США вважають, що Україна може відбити атаку Росії "з часом" 

Українці не мають довіри до Степанова і колишніх голів МОЗ – опитування

доповнено Вірастюк переміг на довиборах в Раду – "Слуга народу"

РНБО обговорить війну таємно, Офіс президента озвучив частину питань

Усі новини...
Майдан
Затримали підозрюваного у пошкодженні пам’ятника Героям Небесної Сотні
У Житомирі чоловік пошкодив пам’ятник Героям Небесної Сотні
Ткаченко розкритикував відкриття покерного клубу в Будинку профспілок
Останні новини
14:23
ФотоУ Донецьку облаштовують бомбосховища та готують ліжка в лікарнях – ЗМІ
14:22
У МОЗ анонсують вакцинальні центри, де зможуть робити 10 тисяч щеплень на добу
14:18
Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних
14:17
Кремль заявив про неможливість зустрічі Байдена і Путіна найближчим часом
13:43
Ще 12 російських літаків арештували за польоти в окупований Крим
13:40
Українське молоко зможуть експортувати до Аргентини
13:39
Фінляндія готується прийняти 10 тисяч сезонних працівників, в тому числі з України
13:26
Президент Фінляндії поговорив з Зеленським після розмови з Путіним
13:25
Комітет рекомендував Раді ухвалили законопроєкт про платіжні послуги у цілому
13:24
МОЗ очікує вакцину Pfizer 16 квітня – Степанов
Усі новини...