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Убийство журналиста во времена Майдана: в деле появилось новае подозрение

Четверг, 15 апреля 2021, 13:04
Василий Сергиенко

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении одному из исполнителей похищения и убийства активиста, участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" и журналиста Василия Сергиенко.

Источник: ГБР

Детали: Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, установили, что подозреваемый участвовал в похищении, пытках и убийстве активиста. Сергиенко похитили со двора собственного дома 4 апреля 2014, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток.

Лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления - участия в преступной организации

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск, принимаются меры по установлению его местонахождения.

Предыстория:

  • В январе прошлого года Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт касательно подозреваемого по делу убийства в 2014 году участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко.
  • В июне суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко Романа Недибалюка и Виктора Горбенко. Позже суд в Черкасской области отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста, участника Евромайдана Василия Сергиенко.
  • Журналист и общественный активист Василий Сергиенко был похищен в Корсунь-Шевченковский Черкасской области во дворе собственного дома. На следующий день его тело нашли в лесу в Корсунь-Шевченковском районе со следами пыток, с пакетом на голове, с многочисленными ножевыми ранениями, закованным в наручники.
  • В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.
  • В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства.

Украинская правда
Темы: МайданГБР


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