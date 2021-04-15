Убийство журналиста во времена Майдана: в деле появилось новае подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении одному из исполнителей похищения и убийства активиста, участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" и журналиста Василия Сергиенко.

Источник: ГБР

Детали: Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, установили, что подозреваемый участвовал в похищении, пытках и убийстве активиста. Сергиенко похитили со двора собственного дома 4 апреля 2014, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток.

Лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления - участия в преступной организации

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск, принимаются меры по установлению его местонахождения.

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