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"Мінеру" будинку батьків Зеленського дали 4 роки умовно

Четвер, 15 квітня 2021, 14:37
Мінеру будинку батьків Зеленського дали 4 роки умовно
Фото pershij.com.ua

59-річного чоловіка, який повідомив про "замінування" будинку батьків президента Володимира Зеленського у Кривому Розі, засудили до позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном у 2 роки.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на рішення Дзержинського райсуду Кривого Рогу

Деталі: Повідомляється, що на суді чоловік визнав свою провину.

Із засудженого також мають стягнути на користь держави майже 4 тисяч гривень судових витрат.

Передісторія:

  • У лютому 2021 року в Кривому Розі чоловік повідомив, що планує підірвати багатоповерхівку по вулиці Мистецькій, де, зокрема, проживають батьки президента Володимира Зеленського.
  • На місце виїжджали правоохоронці, але ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин не знайшли. Псевдомінером виявився місцевий житель, пенсіонер.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий РігЗеленськийсуд
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