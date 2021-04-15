"Мінеру" будинку батьків Зеленського дали 4 роки умовно

59-річного чоловіка, який повідомив про "замінування" будинку батьків президента Володимира Зеленського у Кривому Розі, засудили до позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном у 2 роки.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на рішення Дзержинського райсуду Кривого Рогу

Деталі: Повідомляється, що на суді чоловік визнав свою провину.

Із засудженого також мають стягнути на користь держави майже 4 тисяч гривень судових витрат.

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