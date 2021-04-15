"Мінеру" будинку батьків Зеленського дали 4 роки умовно
Четвер, 15 квітня 2021, 14:37
59-річного чоловіка, який повідомив про "замінування" будинку батьків президента Володимира Зеленського у Кривому Розі, засудили до позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном у 2 роки.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на рішення Дзержинського райсуду Кривого Рогу
Деталі: Повідомляється, що на суді чоловік визнав свою провину.
Із засудженого також мають стягнути на користь держави майже 4 тисяч гривень судових витрат.
Передісторія:
- У лютому 2021 року в Кривому Розі чоловік повідомив, що планує підірвати багатоповерхівку по вулиці Мистецькій, де, зокрема, проживають батьки президента Володимира Зеленського.
- На місце виїжджали правоохоронці, але ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин не знайшли. Псевдомінером виявився місцевий житель, пенсіонер.