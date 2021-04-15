"Минеру" дома родителей Зеленского дали 4 года условно
Четверг, 15 апреля 2021, 14:37
59-летнего мужчину, который сообщил о "заминировании" дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге, приговорили к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком в 2 года.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на решение Дзержинского райсуда Кривого Рога
Детали: Сообщается, что на суде мужчина признал свою вину.
С осужденного также должны взыскать в пользу государства почти 4 тысяч гривен судебных издержек.
Предыстория:
- В феврале 2021 года в Кривом Роге мужчина сообщил, что планирует подорвать многоэтажку по улице Мыстецкой, где, в частности, живут родители президента Владимира Зеленского.
- На место выезжали правоохранители, но никаких взрывоопасных предметов и веществ не нашли. Псевдоминером оказался местный житель, пенсионер.