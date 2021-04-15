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"Минеру" дома родителей Зеленского дали 4 года условно

Четверг, 15 апреля 2021, 14:37
Фото pershij.com.ua

59-летнего мужчину, который сообщил о "заминировании" дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге, приговорили к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком в 2 года.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на решение Дзержинского райсуда Кривого Рога

Детали: Сообщается, что на суде мужчина признал свою вину.

С осужденного также должны взыскать в пользу государства почти 4 тысяч гривен судебных издержек.

Предыстория:

  • В феврале 2021 года в Кривом Роге мужчина сообщил, что планирует подорвать многоэтажку по улице Мыстецкой, где, в частности, живут родители президента Владимира Зеленского.
  • На место выезжали правоохранители, но никаких взрывоопасных предметов и веществ не нашли. Псевдоминером оказался местный житель, пенсионер.

Темы: Кривой РогЗеленскийсуд


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