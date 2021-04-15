"Минеру" дома родителей Зеленского дали 4 года условно

59-летнего мужчину, который сообщил о "заминировании" дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге, приговорили к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком в 2 года.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на решение Дзержинского райсуда Кривого Рога

Детали: Сообщается, что на суде мужчина признал свою вину.

С осужденного также должны взыскать в пользу государства почти 4 тысяч гривен судебных издержек.

Предыстория: