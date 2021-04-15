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США запровадили нові санкції проти Росії та висилають її дипломатів

Четвер, 15 квітня 2021, 15:21

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові санкції проти Російської Федерації через її дії проти суверенітету та інтересів США.

Джерело: повідомлення Білого дому 

Деталі: Так, Байден підписав розпорядження, відповідно до якого вводяться нові санкції. 

Зокрема, відтепер фінансові установи США не зможуть брати участь на ринку рублевих облігацій, які Центральний банк Росії та міністерство фінансів випустять після 14 червня 2021 року. 

Таким чином США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у випадку необхідності. 

Також визначені 6 російських технологічний компаній, які допомагали у хакерських атаках проти США російським спецслужбам. 

Окрім того, казначейство наклало санкції проти 32 юридичних та фізичних осію, які намагались вплинути на вибори президента США у 2020 році, та здійснювали інші акти дезінформації.

Також із США висилають 10 російських дипломатів.

Доповнюється...

Українська правда
Теми: санкціїСШАРосія


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