США запровадили нові санкції проти Росії та висилають її дипломатів

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові санкції проти Російської Федерації через її дії проти суверенітету та інтересів США – втручання у вибори та кібератаки.

Джерело: повідомлення Білого дому

Деталі: Так, Байден підписав розпорядження, відповідно до якого вводяться нові санкції.

Зокрема, відтепер фінансові установи США не зможуть брати участь на ринку рублевих облігацій, які Центральний банк РФ, Фонд національного багатства РФ та Міністерство фінансів випустять після 14 червня 2021 року. Тобто американські інвестори більше не зможуть купити російські держоблігації.

Таким чином США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у випадку необхідності.

Також під санкції потрапили 6 російських технологічний компаній, які допомагали у хакерських атаках проти США російським спецслужбам.

Вашингтон також офіційно назвав Службу зовнішньої розвідки Росії організатором широкомасштабної хакерської атаки SolarWinds проти урядових установ США.

Окрім того, казначейство наклало санкції проти 32 юридичних та фізичних осіб, які намагались вплинути на вибори президента США у 2020 році, та здійснювали інші акти дезінформації.

Із США також висилають 10 російських дипломатів із Вашингтону, оскільки серед них є представники спецслужб РФ.

У партнерстві із Європейським Союзом, Великою Британією, Австралією та Канадою Штати внесли до санкційного списку 8 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із окупацією Криму та репресіями на півострові.

У Білому домі зазначили, що підтримують Україну перед обличчям односторонніх провокацій Росії вздовж лінії розмежування та у Криму.

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