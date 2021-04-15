США ввели новые санкции против России и высылают ее дипломатов

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации за ее действия против суверенитета и интересов США – вмешательство в выборы и кибератаки.

Источник: сообщение Белого дома

Детали: Так, Байден подписал распоряжение, согласно которому вводятся новые санкции.

В частности, отныне финансовые учреждения США не смогут участвовать на рынке рублевых облигаций, выпущенных Центральным банком России и министерством финансов после 14 июня 2021. То есть американские инвесторы больше не смогут купить российские гособлигации.

Таким образом США могут влиять на внутренний долг России, в случае необходимости.

Также под санкции попали 6 российских технологический компаний, которые помогали в хакерских атаках против США российским спецслужбам.

Вашингтон также официально назвал Службу внешней разведки России организатором широкомасштабной хакерской атаки SolarWinds против правительственных учреждений США.

Кроме того, казначейство наложило санкции против 32 юридических и физических лиц, которые пытались повлиять на выборы президента США в 2020 году, и осуществляли другие акты дезинформации.

Из США также высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона, поскольку среди них есть представители спецслужб РФ.

В партнерстве с Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Канадой Штаты внесли в санкционный список 8 физических и юридических лиц, связанных с оккупацией Крыма и репрессиями на полуострове.

В Белом доме отметили, что поддерживают Украину перед лицом односторонних провокаций России вдоль линии разграничения и в Крыму.

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